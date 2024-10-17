Утром 17 октября, на 7-м км автомагистрали Рига — Лиепая (Марупский край) произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает Госполиция.

На конкретном участке дороги движение заблокировано в обоих направлениях.

По предварительным данным, в 09.20 на шоссе столкнулись грузовой и легковой автомобили. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. В частности, спасатели собирают топливо, утечка которого произошла из грузовика.

В Государственной пожарно-спасательной службе порталу Delfi сообщили, что авария произошла в волости Бабитес Марупского края. Один человек погиб, второй получил травмы и был госпитализирован.

ГАО Latvijas Valsts ceļi призывает водителей выбирать для объезда дороги А5 — Рижская окружная дорога, А10 — Рига-Вентспилс или Р101- Калнциемс-Кудра.

Šorīt, 17. oktobrī, uz autoceļa A9 7. km noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā gājusi bojā viena persona. Konkrētajā posmā bloķēta satiksme abos virzienos. ⚠️ Aicinām izvēlēties citus apbraucamos ceļus. pic.twitter.com/ny3QiUcZkD — Valsts policija (@Valsts_policija) October 17, 2024

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !