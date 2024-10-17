Политик и бывший министр Илзе Винькеле неоднократно сталкивалась с проявлениями открытой агрессии и ненависти в интернете. Об этом она рассказала в эфире программы "Открытый разговор" на Латвийском радио 4.

Винькеле уверена, что в том случае, когда человек сталкивается с реальными угрозами в интернете, когда оппоненты становятся особенно наглыми и противными, переходя все допустимые границы, необходимо обращаться с заявлением в полицию.

По словам Илзе Винькеле, ей эта мера неоднократно помогала как в том случае, когда, например, в интернете призывали ее расстрелять, а также, когда она заступилась за людей с гомосексуальной ориентацией, подвергшихся в виртуальной среде оскорблениям и угрозам.

"Я как законопослушный гражданин написала заявление в полицию, и этого мерзавца даже осудили", - рассказала Винькеле.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !