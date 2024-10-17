Видземский окружной суд оставил в силе приговор Рижского городского суда, согласно которому Марис Швабе и Андрей Даргильс были признаны виновными в убийстве Инги Виноградовой. Оба приговорены к 15 годам лишения свободы, также им предстоит выплатить матери погибшей девушки компенсацию в размере около 100 000 евро. Это решение еще можно обжаловать в Верховном суде.

Первоначально суд приговорил Мариса Швабе и Андрея Драгильса к 18 годам лишения свободы с тремя годами надзора полиции, но, учитывая длительность судебного разбирательства, было решено сократить срок на три года. В итоге, суд первой инстанции приговорил обоих мужчин к 15 годам лишения свободы с последующим полицейским надзором на 2,5 года.

Мать погибшей девушки - Ина Мейя - все эти годы боролась за справедливость, а не за компенсацию. На суде, который состоялся в 2022 году, она заявила, что оба осужденных — безработные и никакой компенсации она, скорее всего, не получит.

В обвинительном заключении указано, что в день убийства — 23 марта 2008 года - двое обвиняемых и погибшая вместе употребляли спиртные напитки, но позже между ними возникла ссора. Мужчины схватили женщину и выбросили ее с пятого этажа.

Швабе был другом жертвы, у девушки были с ним отношения, а Драгильс — его знакомым. Обоим мужчинам предъявлено обвинение по статье 117, ч. 10 Уголовного закона — убийство, совершенное группой лиц. За это преступление предусмотрено пожизненное заключения или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

По словам матери погибшей Инги Виноградовой, первоначально следствие настаивало на версии самоубийства, хотя еще в 2008 году этот вариант должен был быть исключен в связи с имеющимися доказательствами - проведенными экспериментами с манекенами и полиграфической экспертизой. Версию о самоубийстве исключила и международная экспертиза, которая еще раз подтвердила, что это было убийство, совершенное группой лиц.

В 2013 году полиция решила прекратить уголовный процесс, по которому расследованию тянулось пять лет. Процесс был прекращен, так как полиция пришла к выводу, что это было самоубийство.

Однако мать погибшей не сдавалась. По словам женщины, у ее дочери никогда не было суицидальных наклонностей. К тому же многочисленные эксперименты и экспертизы доказали, что это технически было невозможно.

Близкие оспорили в прокуратуре решение полиции о прекращении уголовного процесса. Прокуратура отменила решение полиции, так как посчитало его преждевременным и необоснованным и, в итоге, дело дошло до суда.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !