Таможенное управление Службы госдоходов в течение нескольких дней предотвратили попытки провоза на территорию Латвии контрабандных сигарет и табака для кальяна. Грузы направлялись из Беларуси и России.

В минувшую среду на железнодорожном таможенном пункте "Индра" при проверке груза, прибывшего поездом из Беларуси, таможенники обнаружили под чугунными заготовками 100 000 сигарет Queen Superslims и NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Днем ранее — 15 октября — на этотм же таможенном пункте при проверке вагонов грузового состава, прибывшего из Республики Беларусь, сотрудники таможни также нашли 15 000 сигарет Queen Superslims с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 14 октября на КПП "Терехово" при проверке въехавшего с территории России микроавтобуса таможенники нашли 126 кг кальянного табака.

По всем фактам контрабанды начаты процессы.

Fоtо: VID

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