Прокуратура передала в Латгальский районный суд в Даугавпилсе уголовное дело об убийстве латгальского предпринимателя и политика Андриса Любки.

Первое заседание назначено на 14 ноября.

Игорь Хаит 1975 года рождения обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в приобретении, владении, ношении, транспортировке или утилизации огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Константин Белокуров 1991 года рождения, который увез Хаита с места преступления, обвиняется в соучастии в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в краже имущества, так как он украл сумку из машины Любки.

Максимальное наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах - пожизненное заключение.

Бизнесмен Любка был убит 17 ноября 2023 года в Резекне возле торгового центра несколькими выстрелами. Через несколько часов после убийства по подозрению в его совершении был задержан Хаит.

По версии обвинения, мотивом преступления стал словесный конфликт на бытовой почве, возникший между жертвой и супругой преступника на парковке другого магазина в тот же день.

Орудие убийства не было найдено.

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