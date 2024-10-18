В Ирландии осужден 21-летний гражданин Латвии Марис Аузиньш, который был признан виновным в том, что облил бензином и поджег автомобиль жены местного гангстера и главаря известной банды Уэйна Дандона.

Как отмечает ирландское издание The Journal, латвией рассказал, что его попросили поджечь припаркованный возле дома Дандона автомобиль, обещая снизить его долг за наркотики в размере 28 000 евро.

Согласно обвинительному заключению, 15 апреля 2024 года Аузиньш поджег в Лимерике автомобиль Ford S-Max, принадлежащий жене гангстера. Машина была припаркована на окраине дороги, неподалеку от передвижного дома, где в то время спала жена Дандона со своими маленькими детьми.

Когда Аузиньш и его подельник облили машину бензином, их заметили находившиеся неподалеку сотрудники Гарды. В итоге, гражданина Латвии задержали, а его помощник скрылся.

На допросе задержанный сообщил, что не знал, кому принадлежит автомобиль и передвижной дом. По мнению обвинения, Аузиньш мог действовать в интересах другой преступной группы, и это нападение было спланировано.

В суде отметили, что Аузиньш ранее уже был судим 35 раз, в том числе за насильственные беспорядки, причинение ущерба, хранение наркотиков с целью дальнейшей реализации, нарушение правил дорожного движения. На момент совершения упомянутого преступления — поджога - он был краткосрочно освобожден.

Известно, что гангстер Уэйн Дандон отбывает пожизненный срок за заказ убийства 35-летнего предпринимателя Роя Коллинса в 2009 году. Пожизненный срок получили тогда и два непосредственных исполнителя убийства.

После дебатов суд признал Аузиньша виновным и приговорил к 4,4 годам тюремного заключения.

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