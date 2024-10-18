В минувший четверг в Лиепае в море было найдено тело женщины без следов насильственной смерти.

Отмечается, что тело нашли в Военном городке, в окрестностях улицы Катедралес (Северный мол).

Тело передано Государственной полиции, которая выяснит обстоятельства происшествия.

На вид женщине около 60 лет, среднего телосложения, рост около 170 см, волосы светлые.

В ушах были светлые металлические сережки с голубым камнем.

Одежда, которая была на женщине, видна на фото.

Если вы опознали эту женщину, просьба звонить в полицию по телефону 110.

В этом году ГПСС нашла в водоемах 91 утонувшего человека, 58 из которых утонули в купальный сезон, который закончился 15 сентября.

В прошлом году сотрудники ГПСС нашли в водоемах 116 погибших, в том числе 50 за время купального сезона.

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