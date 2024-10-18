В Хойе (федеральная земля Нижняя Саксония) в конце прошлой недели погиб 66-летний водитель грузовика из Латвии. Как отмечают СМИ, мужчина оказался зажат между кабиной водителя и двигателем автомобиля.

Также сообщается, что трагический инцидент произошел на территории транспортной компаний. На помощь водителю поспешили коллеги, которые смогли его вытащить и попытались реанимировать, однако безуспешно.

Полиция возбудила уголовное дело, в рамках которого расследует обстоятельства гибели гражданина Латвии. По приглашению прокуратуры к делу подключен эксперт. Автомобиль и прицеп переданы для дальнейшего технического расследования.

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