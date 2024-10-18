Госполиция призывает жителей Лиепаи быть особено внимательными, проверить места в доме, где обычно хранятся деньги и ювелирные украшения, а также обращать внимание на подозрительных лиц, замеченных возле жилища.

По данным Курземского регионального управления полиции, в минувший четверг был зарегистрирован случай, когда жительниц Лиепаи, вернувшись домой, констатировала, что в доме побывали воры, укравшие драгоценности.

Во втором случае, который также произошел в четверг, хозяин квартиры спугнул воров: мужчина заметил, что кто-то дергает дверную ручку, а затем дверь открылась. За ней стояли двое незнакомцев, которые сразу же сбежали.

На подозреваемых были черные кофты с капюшоном, а их лица скрывали маски. Полиция начала уголовный процесс и начала расследование.

Полученная в распоряжение полиции информация свидетельствует о том, что воры действуют в первой половине дня, когда люди находятся на работе или учебе. В квартиры преступники проникают, возможно, подобрав ключи.

Если вы заметили в своем подъезде подозрительных лиц, полиция просит незамедлительно звонить и сообщать об этом по телефону 110.

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