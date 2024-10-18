На фоне сообщений немецких СМИ сообщают о задержанном в Литве человеке, который отправлял самовозгорающиеся посылки, правоохранительные органы эту информацию не комментируют.

Немецкое издание Der Spiegel сообщило об аресте на этой неделе. По данным издания, неизвестно, кто заказал эти выпады.

Представитель Генеральной прокуратуры Литвы Еляна Мартинонене сообщила BNS, что у нее нет новой информации по этой теме, которая могла бы быть предана гласности.

"Прокурору Артурсу Урбялису сообщили, что расследование продолжается, оно связано с международным сотрудничеством", - сказала она.

Представитель прокуратуры отказалась уточнить, по поводу чего ведется расследование.

"Это связано с национальной безопасностью, поэтому никакой информации предоставить невозможно", - отметила Мартинонене.

В Департаменте государственной безопасности (ДГБ) также не стали комментировать это расследование, заявив, что расследование курирует Генеральная прокуратура, поэтому предоставление информации о нем является "исключительным правом на усмотрение этого учреждения".

Глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг заявил в понедельник, что посылка загорелась в аэропорту Лейпцига в июле, прежде чем ее погрузили на грузовой самолет DHL.

Еще один подобный инцидент произошел в июле на складе DHL недалеко от Бирмингема в центральной Англии. Возникший пожар потушили работники склада и пожарные. В обоих инцидентах никто не пострадал.

По данным источника LRT, бытовая техника с зажигательными устройствами была отправлена ​​из Литвы в Великобританию и Германию через транспортную компанию DHL.

Хальденванг обвинил в инциденте в Лейпциге "российский шпионаж и саботаж", которые, по словам главы разведки, усиливаются и создают хаос в Западных странах, которые поддерживают Украину.

В свою очередь The Guardian на этой неделе опубликовала информацию о том, что контртеррористическая полиция Великобритании расследует, были ли российские шпионы причастны к отправке устройства, которое загорелось в Бирмингеме.

По данным издания, подозреваемые в связи с этим инцидентом не задержаны.

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