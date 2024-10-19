Последние данные о совершенных в Латвии преступлениях свидетельствуют о том, что количество мелких краж стремительно растет: в 2021 их было 6 519, а в 2023 - уже 9 422.

"Примечательно, что количество краж в крупных размерах и/или группах при этом снижается: 4499 в 2021 году и 4046 – в 2023, пусть и не столь стремительно – на 11%, если быть точным", - прокомментировал ситуацию член правления охранной компании Apsardzes Alianse Роман Ворслав.

Не последнюю роль в этой тенденции играет инфляция, увеличившаяся за последние 5 лет почти на столько же – 33,3%2. В результате, наименее защищенные слои населения просто не справляются с финансовой нагрузкой и "пускаются во все тяжкие".

"Мы наблюдаем, рост количества мелких краж. В столице охрана и полиция, как правило, успевают отреагировать на взлом и приехать вовремя, защитив имущество в домах, дачах, магазинах, АЗС и прочих местах, часто подвергающихся взлому. Но в регионах расстояния больше и защитить имущество – проблематично, поэтому преступники нередко успевают скрыться с места преступления, прихватив товары или личные вещи", - поясняет эксперт по охране.

Отмечается, что особенно стремительно растет количество краж на заправках и в киосках. Воровство стало особенно распространенным среди людей, оказавшихся в затруднительном финансовом положении, включая пенсионеров, студентов и даже семьи с детьми, а также среди людей с зависимостями.

"Ситуация затруднительная: в регионах растет количество краж, но отреагировать и приехать на объект в течение нескольких минут практически невозможно. Чтобы защитить объекты от краж, мы разработали инновационное решение: датчик, полностью заполняющий помещение дымом за минуту. Через 30 секунд вору, вломившемуся в помещение, становится трудно дышать, он плохо видит.

Если не покинуть помещение, то с большой вероятностью человек будет дезориентирован и не сможет выбраться, пока дым не рассеется – к этому времени уже приедет полиция или охрана, - поясняет Ворслав.

Он также добавил, что такое решение полностью безопасно для здоровья человека и имущества. Альтернативные датчики с туманом оставляют осадок, что портит имущество, с дымом же такой проблемы нет. После использования дымогенератора нужно просто проветрить помещение.

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