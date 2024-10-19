Прокуратура направила в Земгальский районный суд в Айзкраукле уголовное дело в отношении мужчины, который "попал в ловушку" полиции, пытаясь в интернете начать связь сексуального характера с несовершеннолетней девочкой.

Как сообщили агентству LETA в прокуратуре, мужчина обвиняется в попытке растления несовершеннолетней в интернете и в попытке склонить ее к созданию материалов порнографического характера.

Из обвинения следует, что полиция создала фейковый профиль на платформе inbox.lv, отметив, что он принадлежит 14-летней девочке. Это не помешало мужчине начать переписку сексуального характера. Обвиняемый решил дистанционно совершить с девочкой "развратные действия и вызвать у нее половой инстинкт", говорится в обвинительном заключении.

В ходе переписки мужчина отправил фейковому профилю фотографию, на которой он был полностью обнажен, а также одно видео, на котором он совершал действия сексуального характера. Обвиняемый пытался склонить несовершеннолетнюю к сексуальным отношениям, призывал показать себя обнаженной во время видео-звонка и совершать действия сексуального характера.

Согласно обвинительному заключению, преступный замысел обвиняемого "не был доведен до конца по независящим от него причинам", поскольку следователи уже тогда выяснили, что профиль, с которым переписывался мужчина, был создан для оперативной деятельности.

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