В пятницу, 18 октября, пожарные вытащили из пруда в Берзской волости Добельского края тело утонувшего человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Останки были переданы Госполиции.

Также в пятницу в 12.21 в VUGD поступил вызов в Межвидскую волость Лудзенского края, где в результате неправильной работы системы отопления образовалось задымление.

До прибытия VUGD из задымленного помещения был спасен человек и передан Службе неотложной медицинской помощи. В 13.15 работа пожарных-спасателей на месте происшествия была завершена.

Самый крупный по площади пожар был ликвидирован вчера в Царникавской волости Адажского края, где горел садовый домик площадью 55 квадратных метров и подлесок площадью 150 квадратных метров.

В то же время с наступлением более прохладной погоды в жилом секторе все чаще топятся печи, поэтому VUGD призывает жителей проверять техническое состояние своего отопительного оборудования, а также соблюдать правила эксплуатации. Во время отопительного сезона одни из самых трагических пожаров возникают именно из-за неправильной эксплуатации отопительного оборудования или его дефектов.

Люди перетапливают печи и сушат на них одежду, не закрывают дверцы печей и ставят рядом легковоспламеняющиеся предметы. Эти пожары можно предотвратить, соблюдая правила безопасности при эксплуатации отопительного оборудования и регулярно контролируя его техническое состояние, отметили в VUGD.

За минувшие сутки, с 6.30 пятницы до 6.30 субботы, в VUGD поступило в целом 57 вызовов: 17 были связаны с тушением пожаров, включая один лесной пожар, 31 был связан со спасательными работами, а девять вызовов были ложными.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !