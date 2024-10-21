В последние дни было зарегистрировано несколько краж из частных домов в Видземе. При этом, воры нанесли значительный материальный ущерб. Общие убытки составляют десятки тысяч евро, сообщили порталу Delfi в Госполиции (ГП).

16 октября этого года в Яруской волости Валмиерского края в ночь с 15 по 16 октября, взломав навесные замки, злоумышленники проникли в частную собственность. Была украдена техника, инструменты и около 350 литров дизельного топлива. Это привело к ущербу для владельца домохозяйства в размере 12 390 евро. По данному случаю начат уголовный процесс.

С 17 по 18 октября в Коньской волости Валмиерского края, взломав двери дома и соседних зданий, были похищены различные вещи и инструменты. Зафиксирован ущерб на сумму 10 000 евро. И в этом случае начат уголовный процесс.

Полиция призывает жителей заранее принять меры безопасности с целью предотвратить подобные преступления. Например, установить камеры видеонаблюдения или системы сигнализации; убедиться, что замки и крепления дверей качественные и надежные; хранить ценные вещи в закрытых и безопасных помещениях, таких как сараи или гаражи, а также регулярно проверять свою собственность.

Полиция рекомендует сотрудничать с соседями и обмениваться информацией о подозрительных ситуациях в окрестностях.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !