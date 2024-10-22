Поздно вечером в понедельник в Кекавской волости автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте происшествия, сообщили LETA в Государственной полиции.

Трагический инцидент в Кекавской волости случился 21 октября около 23.00. В аварии замешан автомобиль Suzuki. Полиция выясняет обстоятельства происшествия гибели пешехода под колесами автомобиля.

В целом по Латвии за последние сутки зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, пострадали 6 человек, один человек погиб.

В сфере дорожного движения вынесено 443 решения об административных правонарушениях, в том числе 188 - за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено одно дело об административном правонарушении и три уголовных дела.

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