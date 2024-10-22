В Лизумской области под Гулбене было срублено дерево, в которое врезался автомобиль, в результате чего погибли четверо молодых людей, сообщает TV24.

Трагическая авария произошла ночью 19 сентября. Полиция получила вызов на дорогу Цесвайне–Велена в волости Лизума, Гулбенского края, в 00:36.

Предварительная информация указывает на то, что 17-летний молодой человек во время управления автомобилем Audi потерял контроль над транспортным средством, в результате чего произошла авария — машина врезалась в дерево. Полиция не предоставила более подробную информацию, в том числе о том, был ли водитель под воздействием каких-либо веществ.

Очевидец сообщил о происшествии — срубленном под корень дереве — в передаче "Важное за 3 минуты" (Svarīgais 3 minūtēs) на TV24, представив фотографии. Местные жители утверждают, что рубка дерева произошла ночью с 18 на 19 октября – ровно через месяц после трагической аварии.

Сообщается, что полиция возбудила уголовное дело по факту аварии и выясняет обстоятельства происшествия.

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