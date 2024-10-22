Государственная полиция сразу после совершения преступления 7 октября задержала четырёх граждан Литвы за кражу из магазина техники в столице Латвии. Общий материальный ущерб оценивается в 141 072 евро, сообщили в агентстве LETA со ссылкой на полицию.

Возбуждено уголовное дело, и всем четырём лицам в качестве меры пресечения применили арест.

Управление криминальной полиции Риги возбуждено уголовное дело по факту кражи из магазина техники в Румбуле – как со складских и сервисных помещений, так и из открытой территории магазина. Воры отключили сигнализацию магазина, повредили забор и входную дверь ворот.

Сотрудники полиции сразу после совершения преступления задержали четырёх граждан Литвы.

Воры также угнали грузовой микроавтобус Opel, который они загрузили краденым имуществом – садовыми тракторами для стрижки травы, бензопилами, триммерами и другой садовой техникой. Всё украденное имущество было возвращено. Общий материальный ущерб составил 121 072 евро, дополнительно стоимость украденного автомобиля оценивается в 20 000 евро.

Уголовное дело возбуждено по четвёртой части статьи 175 Уголовного закона, а именно за кражу, совершённую в крупном размере или организованной группой. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без неё, а также с пробационным надзором на срок до трёх лет.

Кроме того, уголовное дело возбуждено по первой части статьи 185 Уголовного закона, а именно за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.

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