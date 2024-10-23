Осенью этого года сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции в сотрудничестве с сотрудниками правоохранительных органов батальона специального назначения Главного управления полиции порядка провели масштабные задержания и обыски по всей Латвии по подозрению в торговле наркотиками на платформе Telegram. В результате из незаконного оборота было изъято более семи килограммов различных наркотических веществ, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Госполиция получила информацию, что определенные люди в составе организованной группы занимались торговлей наркотиками на каналах "Телеграм". В связи с инцидентом в 4-м отделении управления криминальной полиции Рижского районного управления Госполиции и в сотрудничестве с коллегами из батальона специального назначения Главного управления полиции порядка были начато расследование и проведены задержания.

30 сентября полиция арестовала девять человек. Продолжая работу по этому делу, 14 октября были задержаны еще два человека.

Восемь подозреваемых помещены под стражу в качестве меры безопасности, а к остальным применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы.

Несколько подозреваемых ранее уже наказывались за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Полученная в ходе расследования информация показывает, что в число подозреваемых входят организатор преступления, поставщики наркотиков, скрыватели и получатели денег. Все они родились в период с 1989 по 2000 год. В поисках клиентов на платформе "Тегерам" и других средствах коммуникации они продавали наркотики как в Риге, так и в других местах Латвии.

Сотрудники полиции провели более 12 обысков по адресам и автомобилям подозреваемых. Всего было изъято 1595 кг кокаина, 3,1 кг марихуаны, 1350 кг кристаллов МДМА, около 560 граммов амфетамина, 400 граммов гашиша, 1325 штук таблеток МДМА и 120 штук ЛСД. Также было конфисковано 18 160 евро наличными, которые, скорее всего, были получены преступным путем.

В Госполиции заявили, что общая стоимость изъятых наркотических веществ на черном рынке составляет около 302 050 евро.

Возбуждено уголовное дело - "за несанкционированное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств или психотропных веществ в целях сбыта либо за несанкционированный сбыт наркотических средств или психотропных веществ, если это совершено организованной группой, либо с использованием наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере".

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также пробационный надзор на срок до трех лет.

После проведения процессуальных действий будет принято решение об уничтожении изъятых наркотических веществ.

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