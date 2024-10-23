В субботу, 19 октября, патрулируя окрестности Андреясалы, сотрудник муниципальной полиции Риги на улице Пулквежа Бриежа заметил арендованный автомобиль Volkswagen, водитель которого странно реагировала на сигналы светофора. Когда загорелся зелёный свет, она оставалась на месте, а когда зажёгся красный — начала движение и пересекла перекрёсток.

Полицейский немедленно дал распоряжение остановить транспортное средство. Во время разговора у сотрудника полиции возникли подозрения, что женщина, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. На это указывал характерный запах алкоголя. Вначале женщина утверждала, что не употребляла алкоголь, но позже призналась, что выпила "пару бокалов вина".

Чтобы подтвердить состояние водителя, на место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции. В ходе проверки на содержание алкоголя у женщины обнаружено 1,71 промилле, в связи с чем Государственная полиция начала уголовное производство.

Кроме того, за движение на запрещающий сигнал светофора начат административный процесс. За подобное нарушение водителю может быть назначен штраф до 140 евро.

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