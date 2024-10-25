22 октября вечером, когда уже стемнело, десятилетняя девочка села в поезд без документов, сумки и телефона. Все эти вещи остались у ее отца, который провожал девочку на поезд. Родители волновались, что ребенок выйдет либо его высадят из поезда на какой-нибудь незнакомой станции, поэтому мать обратилась за помощью в службу экстренной помощи 112. Однако получить помощь семье не удалось. В спасательной службе матери сказали, что она должна сама разобраться с ситуацией, найдя в интернете контакты Pasažieru vilciens. Эту историю рассказало в четверг вечером Латвийское телевидение (LTV).

К счастью, все закончилось благополучно, однако родители десятилетней девочки до сих пор спрашивают – разве это не была чрезвычайная ситуация?

Девочка впервые ехала в поезде одна. Ехать ей нужно было до Слоки. Родители волновались, потому что девочка, оставшаяся без вещей и телефона, не могла предъявить контролеру в поезде ни билет, ни документы. Обеспокоенная тем, что ребенка могут высадить из поезда в темноте в незнакомом месте, мать девочки позвонила в службу спасения 112.

"Я сразу сказала, что мне не нужен экипаж, никто не истекает кровью и не умирает, но сложилась вот такая ситуация. Как мы можем это решить? И она (диспетчер) мне отвечает - я никак не могу вам помочь. Ищите в интернете", - рассказала LTV мама девочки Лига Штейнберга.

Отец девочки тоже был в панике. Он начал объезжать станции на участке Рига-Слока. На станциях Торнякалнс, Засулаукс и Бабите девочки не оказалось.

После этого матери девочки удалось по номеру 8760 дозвониться до клиентского центра Pasažieru vilciens, или ViVi. Там сразу же связались с кондуктором поезда. Кондуктор узнал ребенка, поговорил с ним и помог выйти на нужной остановке. Девочка плакала, как и ее мама.

Билет все-таки был у девочки при себе – в кармане.

В ViVi LTV сообщили, что несовершеннолетних из поезда не высаживают, даже если у них нет билета и документов.

Никто не высадит ребенка из поезда в темноту и дождь, заверил руководитель отдела коммуникации Pasažieru vilciens Эдгар Бутанс.

Прослушав разговор диспетчера с матерью девочки, служба 112 не усмотрела никаких нарушений в действиях своей сотрудницы.

Руководитель Единого контактного центра Государственной пожарно-спасательной службы Херманис Плиско заявил LTV: "Мы считаем, что для получения помощи женщине была предоставлена полная информация. Ей объяснили, куда обращаться. Поймите, мы не будем заниматься поисками (в интернете). Мы не справочная служба, это надо понимать".

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