После инцидента на озере Циецерес, который случился в августе, водитель катера был оштрафован на 250 евро, сообщили LETA в Государственной полиции.

Инцидент на озере Циецерес волости Циецерес Салдусского края случился 25 августа около 19.30. В полицию поступила информация от женщины, которая каталась по озеру со своей дочерью на доске для серфинга, когда двигавшийся навстречу водитель моторной лодки зацепил ее SUP-доску. В результате доска перевернулась, а женщина и ее дочь оказались в воде.

Об этом инциденте пострадавшая женщина сообщила и в полицию, и в Facebook. Она информировала, что она и ее дочь обошлись без серьезных травм, но пожаловалась на водителя катера.

Согласно Закону о морском управлении и морской безопасности, после происшествия на воде на мужчину был наложен штраф в размере 250 евро за несоблюдение установленных нормативных актов.

В полиции заявляют, что расследование других процессов об административных правонарушениях еще продолжается.

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