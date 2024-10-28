С начала 2024 года Служба госдоходов (VID) начала 94 уголовных процесса за нарушение санкций, наложенных на Россию и Беларусь. Об этом в интервью программе Rīta panorāma на ЛТВ сообщил заместитель гендиректора VID в сфере таможни Раймондс Зукулс.

По его словам, всего на сегодняшний день начало более 300 уголовных процессов за нарушение санкций в отношении РФ и РБ.

Как отметил Зукулс, по его подсчетам, в этом году количество подобных уголовных процессов может немного превысить показатели прошлого года.

Он также заявил, что в течение 2023 года в сфере экспорта и импорта было приостановлено более 2170 таможенных процедур, а в этом году количество приостановленных таможенных процедур уже превысило 2400

"Количества случаев, которые мы выявляем, не сокращается", - отметил Зукулс.

По его словам, при экспорте в Россию и Беларусь чаще всего пресекались попытки вывоза автомобилей, тягачей, а также электротехники и различных приборов. В свою очередь, в сфере импорта из этих государств чаще всего пытались ввезти изделия из древесины, корма для скота и металлопродукции.

"Эти случаи потенциального мошенничества пытались реализовать путем изменения страны происхождения или неправильного указания страны происхождения товара", - добавил Зукулс.

Чиновник Службы госдоходов также отметил, что количество выявленных контрабандных сигарет в этом году примерно в три раза больше, чем в прошлом году. В этом году таможенники также перехватили крупные партии гашиша, направляемые в Россию.

Отвечая на вопрос, почему растет объем контрабанды, Зукулс предположил, что, возможно "в странах, с которыми мы граничим, наблюдается большее беспокойство".

Он также отметил, что появилась новая тенденция: выявлены нелегальные сигареты, произведенные в Евросоюзе.

Зукулс также заявил, что чаще всего в Латвии выявляются контрабандные товары из Беларуси, а на втором месте — нелегальные сигареты, произведенные в Евросоюзе.

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