В минувшую пятницу, в 17.15 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступило сообщение о том, что в волости Акнистес Екабпилсскогоо края горит одноэтажная хозяйственная постройка.

Прибывшие на вызов спасатели констатировали, что горит автосервис (площадь возгорания составила 300 квадратных метров), а также три легковых автомобиля.

К работам по тушению пожара подключились и добровольные помощники из Асаре. Спустя три часа пожар удалось ликвидировать.

Причины возгорания и ущерб уточняются.

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