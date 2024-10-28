В минувшую пятницу, в 17.15 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступило сообщение о том, что в волости Акнистес Екабпилсскогоо края горит одноэтажная хозяйственная постройка.
Прибывшие на вызов спасатели констатировали, что горит автосервис (площадь возгорания составила 300 квадратных метров), а также три легковых автомобиля.
К работам по тушению пожара подключились и добровольные помощники из Асаре. Спустя три часа пожар удалось ликвидировать.
Причины возгорания и ущерб уточняются.
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