Сотрудники Южнолатгальского участка полиции 23 октября задержали в Даугавпилсе двух мужчин, подозреваемых в попытке убийства.

По данным Латгальского регионального управления полиции, в ночь на 23 октября, в Даугавпилсе, на улице А. Пумпура двое мужчин, ранее уже попадавших в поле зрения органов правопорядка, целенаправленно подъехали на Audi A6 к автомобилю Mercedes Benz, где в то время находились два человека.

У одного из преступников в руках было огнестрельное оружие, которым он сначала угрожал, а затем произвел один выстрел, ранив водителя. С места происшествия пострадавшего доставили в больницу.

По данному факту был начат уголовный процесс и в течение нескольких часов по "горячим" следам были задержаны подозреваемые: ранее судимые мужчины 1991 и 1988 г.р.. В ходе обыска у них изъяли огнестрельное оружие.

Чуть позже во время санкционированного обыска полиция нашла также еще одно огнестрельное оружие, похожее на обрез охотничьего ружья 16-го калибра. Возможно, оно могло использоваться во время покушения.

Как отмечают в полиции, также изъято 11 патронов и один отстрелянный патрон, одежда, маски и другие вещественные доказательства.

24 октября суд избрал задержанным в качестве меры пресечения арест.

Следствие по делу продолжается.

Fоtо: Valsts policija

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