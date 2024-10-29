По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), за минувшие сутки на пульт дежурного поступали вызовы с Юглы: сначала с улицы Квелес, а затем — с улицы Ривас.

По данным ГПСС, в 05.39 в помещениях средней школы загорелись электропроводка и кресло в подвальном помещении. Общая площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Еще до приезда спасателей из здания самостоятельно смогли эвакуироваться пять человек. К 07.00 пожарно-спасательные работы на месте происшествия были завершены.

В ночь на 29 октября сотрудники ГПСС получили вызов в 16-этажку на улице Ривас, где в квартире на восьмом этаже подгорела оставленная без присмотра на плите еда.

Спасатели вывели из задымленного помещения человека, которого передали для оказания медицинской помощи бригаде "неотложки".

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