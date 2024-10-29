За провоз пачки чая, содержащего листья коки, который можно свободно приобрести в магазине на территории аэропорта, Роландс Привертс, ранее осужденный за провоз наркотиков, снова получил тюремный срок. Об этом сообщает Kas Jauns.

Судебный процесс по этому делу длился восемь лет, а причиной ему стала пачка чая, которую обычно туристы, приехавшие в Боливию, покупают в качестве сувенира. В 2017 году Привертс решил в День работника полиции подарить чай с листьями коки сотруднику Управления таможенной полиции Службы госдоходов. В ответ на эту выходку СГД начала в отношении Привертса уголовный процесс по факту контрабанды и незаконной реализации наркотических веществ.

Рижский окружной суд оправдал Привертса, однако прокурор опротестовала это решение в Верховном суде. В итоге, Верховный суд постановил вернуть дело на рассмотрение в Рижский окружной суд.

"До того момента, как против меня возбудили уголовное дело, мне даже в голову не приходило, что провоз чая, который свободно доступен в международном аэропорту, является уголовным преступлением. По мнению латвийского суда, чай, который туристы со всех концов света покупают на сувенир и забирают домой, содержат наркотические вещества", - отметил Привертс. Этот чай продается в зоне Tax Free, он изготовлен из листьев коки, которые в таких дозах являются безвредным продуктом, "так же, как и ромашковый чай".

По словам Привертса, конкретному чаю в Боливии приписывают целебные свойства, но он "не имеет ничего общего с наркотиками".

Напомним, в 1999 году Привертс (ранее Падунс, взял после свадьбы фамилию жены) был задержан в аэропорту "Рига" вместе главой Латвийской ассоциации моделей Дайрой Силавой, тогда у них изъяли около 2 кг кокаина. Привертса приговорили к 6 годам лишения свободы, однако за хорошее поведение досрочно освободили. Едва выйдя из заключения, он заявил, что продолжит свой бизнес.

В 2004 году Привертса задержали в Эквадоре с 894 гр кокаина. В этой стране за подобное преступление предусмотрен пожизненный срок, однако он отделался всего 5 годами лишения свободы. Уже в 2009 году он попался на очередной попытке провоза наркотиков, за что в 2009 году был осужден в Финляндии. Он получил восемь лет, но ему снова повезло: за хорошее поведение его освободили досрочно, он вернулся в Латвию и продолжил преступный бизнес, а также втянул в него своих братьев.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !