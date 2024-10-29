На российско-латвийской границе РФ в Псковской области инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора после ветеринарного досмотра не пропустили 18,3 тонны мороженого лосося.
Как отмечает "Псковская Лента Новостей", инспекторы установили нарушение указания Россельхознадзора о введении с 18 октября 2024 года запрета на перемещение по территории РФ всей рыбопродукции из Норвегии.
Ввоз партии рыбы запрещен, такжже оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию – в Латвию.
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