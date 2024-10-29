На российско-латвийской границе РФ в Псковской области инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора после ветеринарного досмотра не пропустили 18,3 тонны мороженого лосося.

Как отмечает "Псковская Лента Новостей", инспекторы установили нарушение указания Россельхознадзора о введении с 18 октября 2024 года запрета на перемещение по территории РФ всей рыбопродукции из Норвегии.

Ввоз партии рыбы запрещен, такжже оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию – в Латвию.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !