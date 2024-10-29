Курземское региональное управление полиции (КРУП) начало 21 административный и один уголовный процесс в отношении водителя, который разъезжал по Лиепае в пьяном виде и совершил большое количество нарушений, включая две аварии.

По сообщению пресс-центра КРУП, в ночь на 27 октября Лиепайская муниципальная полиция (ЛМП) получила сообщение от встревоженного жителя, заметившего на улице Либиешу автомобиль Volvo, которым, возможно, управлял пьяный водитель.

Экипаж ЛМП заметил автомобиль на ул. Либиешу и, включив на служебном авто световые и звуковые сигналы, начал преследование, одновременно требуя по громкоговорителю, чтобы водитель остановился. Однако тот игнорировал просьбы и попытался скрыться.

Вскоре к погоне за нарушителем подключились и экипажи Курземского регионального управления Госполиции. Во время погони водитель Volvo неоднократно нарушил правила дорожного движения: превышал скорость, не соблюдал требования знаков, ехал по встречной полосе, также проезжал перекрестки на красный сигнал светофора и не смог избежать столкновения с двумя транспортными средствами. В итоге, Volvo и Peugeot получили повреждения.

На улице Киегелю водитель Volvo заехал в тупик, поэтому был вынужден остановиться и сдаться полиции.

При проверке оказалось, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (в его организме констатировали 1,93 промилле), также у него не оказалось водительских прав. Вместе с ним в машине находились молодые девушки, которых он также подвергал опасности во время погони. Обе несовершеннолетних пассажирки также оказались пьяны. Против них также начаты административные процессы.

В итоге, против водителя начали 21 административный и один уголовный процесс: за превышение допустимой скорости, за попытку бегства, за неиспользование ремня безопасности, за несоблюдение требований дорожных знаков и многое другое. В сумме нарушителю придется заплатить штраф, превышающий 2800 евро.

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