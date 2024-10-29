В России в суд уголовное дело в отношении 29-летнего гражданина Латвии Улвиса Бекериса, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2022 года Бекерис прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион ВСУ, где прошел военную подготовку.

"Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого Бекерис принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения", - говорится в заявлении Генпрокуратуры РФ.

Улвис Бекерис объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщалось ранее, в начале сентября этого года прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по этой же статье в отношении 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши.

Кроме того, в конце августа Генпрокуратура России объявила в международный розыск бывшего депутат Сейма Латвии, а также бывшего заместителя главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и депутата Сейма Юриса Юрашса, который в 2022 году на добровольных началах присоединился к украинским военнослужащим.

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