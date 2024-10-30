По сообщению Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), 29 октября, в 22.31 на пульт дежурного поступила информация о возгорании в одном из цехов на улице Юркалнес.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что горит устройство для склеивания книг, вентиляционные трубы и бункер для сбора пыли площадью 13 м2.

Еще до приезда сотрудников ГПСС из здания эвакуировались около 100 человек.

Уже к 00.51 пожар повышенной опасности удалось ликвидировать. Причины возгорания устанавливаются.

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