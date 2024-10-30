Во время конфликта, который произошел в конце прошлой недели в Аугшдаугавском крае, мужчина 1998 г.р. получил не совместимые с жизнью травмы.
В Латгальском региональном управлении полиции сообщили, что по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержан мужчина 2000 г.р.
Следствие по делу продолжается.
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