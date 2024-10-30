Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
Если вы опознали этого человека и знаете, где он может находиться, просьба сообщать по телефонам: 26744384 или 110.
Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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