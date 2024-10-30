Если вы опознали этого человека и знаете, где он может находиться, просьба сообщать по телефонам: 26744384 или 110.

Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.