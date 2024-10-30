Сотрудники Госполиции в октябре задержала 50-летнего мужчину, который поджигал мусорные контейнеры и стул в микрорайоне Тейка. Также завершено расследование по делу другого пиромана, поджигавшего контейнеры на Югле. Полиция уже обратилась в прокуратуру, чтобы к нему были применены принудительные меры медицинского характера.

По сообщению пресс-центра Госполиции, 8 и 24 сентября на Бривибас гатве горели мусорные контейнеры, а 23 сентября возле одного из домов подожгли стул. Имеющаяся в распоряжении правоохранительных органов информация свидетельствовала о том, что речь идет о злоумышленном поджоге, и все случаи могут быть связаны.

В ходе расследования сотрудники Рижского Зиемельского управления полиции установили возможного подозреваемого — им оказался ранее несудимый мужчина 1973 г.р. 15 октября подозреваемого задержали.

Следствие по делу продолжается. В рамках расследования задержанному назначена психиатрическая экспертиза.

Также в Госполиции сообщили, что в марте 2024 года на поджоге мусорных контейнеров на улице Брайля попался 40-летний подозреваемый. Преступление было совершено в октябре прошлого года. В ходе назначенной ему психиатрической экспертизы выяснилось, что задержанный невменяем и опасен для общества.

23 августа 2024 года полиция завершила расследование и обратилась в прокуратуру с просьбой применить к подозреваемому принудительные меры медицинского характера.

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