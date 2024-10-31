Сотрудники Госполиции задержали юношу, который подозревается в уличном грабеже и двух кражах.

По данным полиции, 12 октября в Балви было совершено нападение на 57-летнего мужчину: преступник в маске применил к нему силу, распылил в лицо жертве перечный газ, а затем похитил 70 евро.

В ходе следствия полиция установила, что этот же юноша дважды побывал в местном музее, где в первый раз украл из кафе 1900 евро, а второй раз — карты памяти камер видеонаблюдения.

Следствие по делу продолжается.

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