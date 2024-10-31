Рижский городской суд приговорил к 7 годам лишения свободы таксиста Сергея Сидорова, признанного виновным в шпионаже в пользу России. Помимо тюремного срока суд назначил ему также пробационный надзор на два года.

Прокурор Зане Лодзиня отметила, что удовлетворена решением суда и подчеркнула, что приговор должен стать поучительным не только для Сидорова, но и для тех, кто совершает подобные преступления.

Сам осужденный отказался от комментариев, заметив лишь, что обжалует решение суда в Рижском окружном суде.

Согласно обвинительному заключению, в октябре 2022 года на платформе Telegram был создан канал "Антифашисты Прибалтики", а также другие каналы, где собиралась информация с целью помочь России и ее службам безопасности создавать угрозу безопасности Латвии.

Также были и призывы собирать новости о любых ежедневных событиях в оборонной системе Латвии, международном сотрудничестве Латвии, оборонных планах НАТО, практической деятельности членов НАТО на территории Латвии, а также новости о мерах поддержки Украины.

В прокуратуре отмечают, что в некоторых случаях открыто говорилось, что эта информация будет передана в Следственный комитет России или Федеральную службу безопасности (ФСБ). В свою очередь, данные стратегического значения и оперативно-тактического характера были необходимы в первую очередь Главному Разведывательному Управлению Генерального штаба Вооружённых Сил России.

В обвинительном заключении указано, что Сидоров согласился собирать необходимую информацию, зная, что она будет передана российским спецслужбам, руководствуясь идеологическими мотивами.

4 января 2023 года, проезжая мимо посольства России в Риге, Сидоров снял видел и передал его через платформу Telegram неустановленному лицу. На видео были зафиксированы оперативный транспорт и две пожарных машины.

10 марта Сидоров тому же лицу отправил информацию о том, что в тот день в Риге наблюдалась большая активность военнослужащих. В тот день он сам подвез на военные базы двух военнослужащих.

26 апреля Сидоров снова на платформе Telegram отправил сообщение о том, что в Рижский порт зашел военный корабль, который пришвартовался на закрытом причале и ведется его разгрузка. Также он отправил через приложение Waze координаты.

9 мая таксист отправил тому же лицу две фотографии, на одной из которых виден украинский флаг в окне дома, а ну другой — фотография адреса. В тот же день он сообщил неизвестному лицу, что у него пока нет снимков, но он третий или четвертый день следит в Баложи за военными. Он собирался сделать несколько кадров с полигона для дронов, но, поскольку там были установлены камеры, он от этой затеи отказался, однако он переслал через приложение Waze координаты полигона в Кекавском крае.

12 мая Сидоров сообщил неизвестному лицу, что в порту он не заметил ни одного украинского бензовоза, хотя возле порта они бывали постоянно. В тот же день мужчина прислал фотографию, на которой за забором парка Победы виден песок и черная машина.

Сидоров сообщил, что в указанном месте идет снос памятника, и указал, что личный автомобиль тракториста, который занят сносом памятника, припаркован среди наваленных гор песка.

Кроме того, Сидоров отправил информацию о замеченных военных кораблях и сообщение о том, что и другие таксисты отмечают большое количество военнослужащих в аэропорту.

Мужчина также прислал фотографию автомобиля с наклейкой с перечеркнутой головой Путина на багажнике и фотографию витрины магазина в центре Риги, на которой изображена вывеска в цветах украинского флага с надписью на русском языке "Российский военный корабль, эй на*уй".

11 июня Сидоров передал информацию, что в этот день поступило много заказов от военнослужащих, направлявшихся из Риги на базу Лиелварде. Таксист утверждал, что военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения и были доставлены на базу из баров.

20 июня Сидоров переслал информацию о том, что нефтяной терминал полон "украинских туристов". Он также поинтересовался, "есть ли там что-нибудь, что может взорваться или загореться через час".

В прокуратуре отметили, что Сидоров рассуждал о том, что у него есть два места, куда он хотел бы заложить взрывоопасные предметы — терминал, где он мог бы сжечь грузовики, а также полигон дронов. Неизвестное лицо ответило, что эту информацию надо обдумать.

На это Сидоров ответил, что он все уже продумал и ему нужны только исходники. На что ему сообщили, что такие вопросы не обсуждаются в интернете.

Также в обвинительном заключении говорится, что контактное лицо интересовалось у Сидорова, много ли у него друзей среди таксистов, поскольку необходимо, чтобы он вместе с другими водителями вел наблюдение за аэропортом. Также лицо указывало, за кем и за чем нужно следить.

Сидорова также обвиняют в разжигании национальной и межэтнической розни, поскольку он написал в Интернете, что латыши — фашисты, а подсвеченный в цветах украинского флага Памятник Свободы сопроводил рвотным смайликом. Он также опубликовал в интернете другие посты, которые, как считает прокуратура, разжигают ненависть.

Сергей Сидоров был задержан 15 августа 2023 года. По месту его жительства провели обыск, в ходе которого изъяли носители информации, а также флаги РФ и СССР.

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