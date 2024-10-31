Шяуляйская окружная прокуратура передала в суд материалы дела, в рамках которого двое жителей Шауляя обвиняются в приобретении и реализации автомобиля, возможно, приобретенного преступным путем.

Как отмечает lrt.lt, одного из подозреваемых также обвиняют в незаконном ведении хозяйственной, коммерческой, финансовой и профессиональной деятельности, а также в мошенничестве при ведении финансового учета.

По данным досудебного расследования, в июне 2023 года обвиняемый приобрел более чем за 58 тысяч евро автомобиль BMW, который шведские правоохранительные органы разыскивали как украденный. Предполагается, что эту машину он доставил ​​в Шауляй, чтобы разобрать и продать по частям. Во время обыска в гараже обнаружили лишь часть деталей автомобиля.

В ходе обыска было обнаружено еще 16 автозапчастей различных марок. Большая часть этих автомобилей разыскивалась за угоны в Латвии и Швеции.

В ходе расследования также установлено, что И.К. незаконно разбирал автомобили и продавал их, хотя у него не было обязательного свидетельства налоговой службы на подобную ​​деятельность.

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