В прошлую субботу во время совместного рейда полиции в странах Шенгенской зоны на погранпункте Икла в Пярнуском уезде сотрудники эстонской полиции обнаружила около 1400 контрабандных электронных сигарет в багажнике автомобиля с латвийскими номерами.

Как сообщил BNS руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ляэнеской префектуры Марго Петерс, в багажнике ​​автомобиля находилось 1385 электронных сигарет, которые не имели сопроводительных документов, содержали ароматизираторы и, возможно, содержали более высокий уровень никотина, чем разрешено.

Он добавил, что электронные сигареты переданы в Налогово-таможенный департамент для дальнейшего расследования дела, латвийская полиция также продолжит этот процесс.

В совместном рейде, проведенном в Икла на эстонско-латвийской границе, приняли участие должностные лица Департамента полиции и погранохраны, Налогово-таможенного департамента, Спасательного департамента, Департамента транспорта и полиции Латвии.

В ходе рейда было проверено почти 1200 транспортных средств и документы более 3300 человек как на въезде, так и на выезде.

В ходе рейда полиция обнаружила поддельные водительские права, возбудила 21 дело о правонарушениях, связанных с различными нарушениями правил дорожного движения. За мелкие правонарушения вынесено 47 устных предупреждений, один автомобиль отправлен на экстренный техосмотр.

По словам Петерса, целью рейдов является борьба с трансграничной преступностью и предотвращение нелегальной миграции. "Проверка транспортных средств и путешествующих на них людей помогает гарантировать, что въезжающие и путешествующие по нашей стране транспортные средства соответствуют требованиям, что у людей есть законное основание для пребывания в Эстонии, и что мы ограничиваем возможность перемещения санкционированных товаров", — добавил Петерс.

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