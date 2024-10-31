Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает изображенного на фото мужчину, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 29397207, 28879034 или 110!

Полиция призывает жителей не пытаться задержать разыскиваемого своими силами, а оперативно сообщать о нем в правоохранительные органы.

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