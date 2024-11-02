В пятницу в Озолмуйжской волости в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погиб один человек, сообщает Государственная полиция.

Около девяти часов вечера полиция получила сообщение о том, что на автодороге A15 в Ратиниеки Озолмуйжской волости Резекненского края произошло столкновение легкового автомобиля "Audi" и грузовика MAN.

В результате аварии водитель "Audi" получил травмы, а пассажир погиб.

Для освобождения людей из поврежденного салона легкового автомобиля потребовалась помощь сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

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