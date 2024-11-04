Рижское Зимельское управление полиции разыскивает Анну Яковлеву (1989 г.р.), которую в последний раз видели 26 октября в Риге, на улице Нометню.

Ее приметы: рост 175 см, худощавая, блондинка.

Была одета: бежевое пальто, белые джинсы, белая спортивная обувь. На руке часы Rolex белого цвета, также с собой была серая женская сумочка Dior.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефону 110.

Fоtо: Valsts policija

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