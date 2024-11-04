Псковские таможенники пресекли на посту пункта пропуска "Убылинка" (российско-латвийская граница) незаконный вывоз из России 8 000 евро.

Российские таможенники обнаружили деньги при проверке кабины грузовика. В кожухе ручки коробки переключения передач они нашли прикрытые четырьмя пачками сигарет 80 денежных купюр номиналом по 100 евро.

По данным "Псковской Ленты Новостей", дальнобойщик, выезжая из России, не подавал пассажирскую таможенную декларацию.

В отношении гражданина Сербии возбуждено дело об административном правонарушении.

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