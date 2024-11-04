Утром 4 ноября в Клайпеде произошел взрыв, в результате которого погиб работник компании.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы Эдита Зданявичене информировала, что в 07.26 поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на ул. Пилес, на территории компании произошел взрыв.

По предварительным данным, несчастье произошло на территории компании Vakarų Baltijos laivų statybа.

Звонивший сказал, что видит много дыма. На место происшествия выехали 6 автоцистерн. По предварительным данным, во время сварочных работ по ремонту корпуса судна произошел взрыв. В трюме судна был обнаружен пострадавший. Пожарные-спасатели извлекли его и передали медикам.

По данным клайпедской полиции, в 07.40 поступило сообщение, что погиб мужчина 1963 г.р. Обстоятельства происшествия расследует Государственная инспекция по труду Литвы.

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