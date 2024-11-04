В Украине завершено досудебное расследование по делу о похищении в Саулкрасты и убийстве предпринимательницы Ирины Минвалеевой. В международную преступную группировку входили граждане России и Украины.

Как сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины, четверо злоумышленников с Украины по указанию двух организаторов — граждан России — похитили и убили Ирину Минвалееву ради ее недвижимости. Теперь участники преступной группы предстанут перед судом.

Главные фигуранты - граждане России, имеющие в Латвии статус политических беженцев, Сергей и Михаил Алексеевы (1956 и 1984 г.р.) - в мае 2024 года приговорены Рижским окружным судом к 20 годам лишения свободы. Они были признаны виновными в похищении и убийстве гражданки Республики Беларусь Минвалеевой, а также в подготовке к мошенничеству с принадлежащим ей имуществом. Помимо срока им назначен последующий пробационный надзор и выдворение из Латвии после отбытия наказания. Также после этого одному из осужденных запрещено въезжать в Латвию в течение семи лет, второму — в течение пяти.

Как похитили предпринимaтeльницу

Гражданка Республики Беларусь, предпринимательница Ирина Минвалеева (1979 г.р.) в Латвии занималась недвижимостью — ей принадлежали 30 квартир в жилищном комплексе Sun Republic в Саулкрасты. 3 октября 2019 года женщина бесследно пропала. По словам родственников, последним человеком, с которым ее видели в тот день, был некий "клиент", якобы интересовавшийся покупкой одной из квартир.

По записям камер видеонаблюдения видно, как в 16.09 Минвалеева вместе с "покупателем" покинула территорию комплекса и направилась в сторону Скулте. Вскоре после этого женщина перестала отвечать на звонки и пропала без вести. В рамках расследования полиция задержала группу лиц, подозреваемую в похищении и убийстве Минвалеевой.

Помимо россиян в нее входили трое граждан Украины. Следствие установило, что женщина была похищена с целью получения незаконной финансовой выгоды, однако план похитителей провалился, и женщина была убита. Также указанные лица пытались по поддельной доверенности похитить имущество Минвалеевой на сумму более 3 700 000 евро.

По версии следствия, под видом клиента Ирину увел в неизвестном направлении гражданин Украины Сергей Батяшов — бывший боец расформированного украинского батальона "Торнадо". Предположительно, именно он в ответ на смягчение приговора раскрыл все обстоятельства дела, сообщал в 2022 году портал Rus.LSM. Известно, что Батяшов погиб в Украине в декабре 2023 года.

Граждан России задержали в Латвии, а граждан Украины - в Киевской и Донецкой областях работники департамента уголовного розыска Нацполиции Украины. Последнее задержание было проведено в феврале 2024 года.

Среди задержанных оказался и "черный нотариус", который подделал документы на право собственности убитой Минвалеевой, чтобы переоформить ее имущество на фигурантов.

В прокуратуре отметили, что тело Ирина Минвалеевой до сих пор не найдено. В ходе судебных дебатов прокурор Алдис Ласманис просил приговорить одного обвиняемого к 24 годам лишения свободы, а второго — к 23.

Fоtо: Interpols

Что сообщила украинская полиция

В феврале 2024 года украинские и латвийские полицейские задержали участников организованной преступной группы, похитивших и убивших гражданку Беларуси, проживающей в Латвии. Минвалеевой принадлежал жилой комплекс стоимостью более четырех миллионов евро в Саулкрасты, предпринимательница сдавала апартаменты в аренду.

Отец и сын из России Алексеевы, которые на тот момент жили в Латвии в статусе беженцев, узнали о материальном состоянии женщины и решили завладеть ее имуществом. Для этого они пригласили в Латвию трех своих знакомых граждан Украины.

Исполнители выманили женщину из здания, силой усадили в машину и вывезли за пределы города. Злоумышленники пытали потерпевшую и требовали переписать на них имущество, а когда женщина отказалась - убили.

Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины идентифицировали всех участников организованной преступной группы. В свою очередь, латвийская полиция задержала организаторов из России.

Следователи Нацполиции Украины собрали достаточно доказательств, чтобы объявить подозрения украинским фигурантам и завершить в отношении их досудебное расследование.

Дело одного из исполнителей уже направили в суд для рассмотрения дела по существу.

Другому подозреваемому сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 146 (похищение человека), п. п. 3, 9, 12, ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 3 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). В его отношении избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Родственникам еще двух фигурантов вручено сообщение о подозрениях в связи со смертью последних.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !