Вечером в понедельник, 4 ноября, в столкновении автомобилей на Лиепайском шоссе возле Блидене погиб человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

По предварительной информации, около 17.20 поступило сообщение об аварии на Лиепайском шоссе в Салдусском крае, волости Блиденес (A9, примерно 83-й километр), где произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

Один человек погиб.

Сначала движение на месте происшествия было полностью перекрыто, около 19.40 движение было восстановлено.

Ранее государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi информировало, что место ДТП можно объехать по автодорогам Лиелауце–Стури–Беяс и Блидене–Стури.

‼️ Noticis satiksmes negadījums uz Liepājas šosejas (A9, ~https://t.co/ExWxbweslb), pie Blīdenes.

Satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa a/c V1120 Lielauce-Stūri-Bejas un V1157 Blīdene-Stūri . pic.twitter.com/PIhHx4DIKD — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 4, 2024

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