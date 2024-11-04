Вечером в понедельник, 4 ноября, в столкновении автомобилей на Лиепайском шоссе возле Блидене погиб человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.
По предварительной информации, около 17.20 поступило сообщение об аварии на Лиепайском шоссе в Салдусском крае, волости Блиденес (A9, примерно 83-й километр), где произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.
Один человек погиб.
Сначала движение на месте происшествия было полностью перекрыто, около 19.40 движение было восстановлено.
Ранее государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi информировало, что место ДТП можно объехать по автодорогам Лиелауце–Стури–Беяс и Блидене–Стури.
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