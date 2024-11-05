В волости Тори под Пярну (Эстония), на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в минувший понедельник столкнулись две фуры и легковой автомобиль. В ДТП с участием в том числе и латвийской фуры пострадали три человека.

По предварительным данным, Nissan Qasqhai, которым управляла 72-летняя женщина, двигался в сторону Пярну, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся в направлении Таллинна грузовиком Scania, за рулем которого был 53-летний мужчина.

В результате столкновения грузовик в свою очередь выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим в направлении Пярну грузовиком Scania, который вел 38-летний мужчина, и затем выехал с трассы.

В направлении Пярну двигался и легковой автомобиль Toyota Corolla, которым управляла 30-летняя женщина и который в свою очередь врезался в выехавший с трассы грузовик.

Во всех автомобилях в момент аварии находились только водители. Все водители были трезвыми, у всех имеются водительские права соответствующей категории.

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