В минувший выходные в Кенгарагсе орудовал полуголый вандал, который металлическим прутом громил припаркованные в районе автомобили, а также повыбивал окна в домах. Против неадекватного хулигана отважился выступить только охранник местного магазина.

Как отмечает Degpunktā, в видео, которое предоставила журналистам свидетельница, слышен звук выстрела. Как оказалось, это в воздух стрелял охранник торгового центра Zoom.

Когда вандал разбил окно в парикмахерской, охранник распылил в его сторону перечный газ, но он не сработал. Ущерб, нанесенный парикмахерской, оценили в 700 евро.

Установлено, что хулиган начал погром в торговом центре, а затем направился в сторону многоэтажных домов на улице Латгалес. Одна из свидетельниц, которую также напугал злоумышленник, успела вызвать полицию, поскольку слышала, как во дворе одна за одной сработали сигнализации в припаркованных машинах, а затем через луг побежал какой-то странный человек.

Пока полиция добиралась до места происшествия, погромщик успел повредить еще несколько автомобилей. Затем хулиган решил пробраться на балкон одной из квартир на первом этаже. Однако хозяин квартиры быстро среагировал и отобрал у нападавшего металлический прут, которым тот громил стекла. Выяснилось также, что вставший на пути хулигана мужчина ранее уже с ним встречался.

После этого незнакомец вернулся обратно к парикмахерской, где его уже задержала полиция.

"Мы звонили в полицию четыре раза. Когда прозвучал выстрел, я позвонила им в третий раз. Раздался выстрел в воздух. Я позвонила и прокричала, что стреляют! Просто стреляют! Согласитесь, это страшно. В нашем доме женщине на первом этаже разбили не только окно в машины, но и окно в квартире. Потом мы узнали, что в пятиэтажном доме тоже было разбито окно. Когда его задержали, приехала полиция и спросила, почему он лежит на земле? Они отпустили его. Ну, подержали и отпустили. И он побежал, зацепился за бордюр и упал. И там его задержали", - рассказывает женщина о событиях той ночи.

На данный момент зафиксировано 17 случаев порчи вандалом чужого имущества. На основании этого начато семь уголовных процессов. Известно, что 30-летний мужчина ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные правонарушения.

Полиция также ждет заявлений от граждан, которые могли пострадать от действий хулигана в ночь на минувшую субботу. Информацию можно сообщать по телефону 110 или обращаться лично в полицию по адресу Рига, улица Визлас, 1.

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