По информации Видземского регионального управления полиции, 4 ноября, в 1410 в волости Трикатас Валмиерского края, на перекрестке дорог Слажи — Триката — Миега и Валмиреа — Бренгуди — Биксея произошла авария.

Как отмечают в полиции, столкнулись VW Passat и Audi.

В результате ДТП пострадали шесть человек: с места аварии и=х доставили в медицинское учреждение. По делу начат уголовный процесс.

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