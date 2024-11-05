Более 110 кг экстази в грузовике из Евросоюза обнаружили псковские таможенники. Задержание было проведено на КПП "Убылинка" (российско-латвийская граница).

Как отмечает "Псковская Лента Новостей", при сканировании грузового автомобиля таможенники выявили посторонние вложения. Между дисками и шинами запасных колес были спрятаны брикеты молочного цвета.

Всего обнаружено 55 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотическое средство МДМА (экстази).

Установлено, что водитель должен был доставить наркотики в Россию и передать двум подельникам для дальнейшего распространения. Все участники ОПГ задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Fоtо: Псковская таможня

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