По информации Курземского регионального управления полиции, 2 ноября, в 22.30, лиепайские полицейские, патрулируя улицу Либиешу, заметили лежащую на дороге женщину. Рядом с ней находился ребёнок, подсвечивающий дорогу фонариков.

Полицейские сразу определили, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Она не могла самостоятельно встать, а когда ей это удавалось, она снова падала.

Стражи порядка установили, что женщина с малолетней дочкой направлялись в Тосмаре. Мать вместе с ребенком поместили в служебный автомобиль, однако женщина проявляла агрессию, невнятно что-то говорила и ругалась. Также она не помнила свой домашний адрес и не могла передвигаться без посторонней помощи.

В итоге, полицейские приняли решение доставить мать в вытрезвитель, а девочку передать под опеку родственникам. Против женщины начат административный процесс за неисполнение родительских обязанностей.

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