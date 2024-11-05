Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало сотрудника Латгальского регионального управления полиции, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и поддержке деятельности группы контрабандистов.

Следователи Бюро установили, что полицейский помогал осуществлять незаконный ввоз на таможенную территорию Латвии товаров, подлежащих таможенному оформлению — сигарет без акцизных марок ЛР.

Кроме того, сотрудники БВБ выяснили, что сотрудник Госполиции после ввоза сигарет в Латвию обеспечил сопровождение контрабандного транспорта через определенную территорию. В ходе следственных действий полицейского удалось взять с поличным в момент совершения преступления.

В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В частности, ему запрещено занимать должность в полиции.

В рамках расследования более подробная информация по этому делу пока не предоставляется.

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